«Врал, врет и будет врать». Мещеряков – о словах Геркуса про задачу взять еврокубок с «Локо»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова экс-президента клуба Ильи Геркуса о том, что перед ним ставилась задача выиграть еврокубок.
«Требование победы в еврокубках? Некоторые люди врут как дышат. Тяжело что-то добавить даже. У Ильи Геркуса есть одна проблема — врал, врет и, наверное, будет дальше врать», — сказал Мещеряков.
- Геркус принял «Торпедо» на прошлой неделе.
- Москвичи идут в зоне вылета РПЛ.
- «Локомотив» при Геркусе впервые за 14 лет выиграл РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»