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    «Врал, врет и будет врать». Мещеряков – о словах Геркуса про задачу взять еврокубок с «Локо»

    Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова экс-президента клуба Ильи Геркуса о том, что перед ним ставилась задача выиграть еврокубок.

    «Требование победы в еврокубках? Некоторые люди врут как дышат. Тяжело что-то добавить даже. У Ильи Геркуса есть одна проблема — врал, врет и, наверное, будет дальше врать», — сказал Мещеряков.

    • Геркус принял «Торпедо» на прошлой неделе.
    • Москвичи идут в зоне вылета РПЛ.
    • «Локомотив» при Геркусе впервые за 14 лет выиграл РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16615

      ilichkadr 1 час назад

      Ох, как же они не взлюбили друг друга.............

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