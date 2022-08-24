«Врал, врет и будет врать». Мещеряков – о словах Геркуса про задачу взять еврокубок с «Локо»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова экс-президента клуба Ильи Геркуса о том, что перед ним ставилась задача выиграть еврокубок.

«Требование победы в еврокубках? Некоторые люди врут как дышат. Тяжело что-то добавить даже. У Ильи Геркуса есть одна проблема — врал, врет и, наверное, будет дальше врать», — сказал Мещеряков.