Геркус: «В «Локомотиве» от меня требовали выиграть еврокубок»

Президент «Торпедо» Илья Геркус вспомнил время своей работы в «Локомотиве». По его словам, перед клубом ставили задачу взять еврокубок.

«Скажем так: стратегия развития «Локомотива» подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались. Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешeл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках.

Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были. Постоянно критиковалась работа академии, которая была одной из лучших в стране. Работать в таких условиях стало тяжело», – сказал Геркус.