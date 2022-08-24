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    Геркус: «В «Локомотиве» от меня требовали выиграть еврокубок»

    Президент «Торпедо» Илья Геркус вспомнил время своей работы в «Локомотиве». По его словам, перед клубом ставили задачу взять еврокубок.

    «Скажем так: стратегия развития «Локомотива» подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались. Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешeл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках.

    Мои доводы о том, что нужно вернуться к реалиям, услышаны не были. Постоянно критиковалась работа академии, которая была одной из лучших в стране. Работать в таких условиях стало тяжело», – сказал Геркус.

    • Геркус принял «Торпедо» на прошлой неделе.
    • Москвичи идут в зоне вылета РПЛ.
    • «Локомотив» при Геркусе впервые за 14 лет выиграл РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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