Нигматуллин: «Дзюба забил «Фенербахче» чисто на фарте»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал дебютный гол форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).

«Дзюба забил гол против «Фенербахче» чисто на фарте, оказался в нужном месте в нужный момент. Для полной уверенности и адаптации важно с первых минут и с первых дней проявлять себя, потому что играть за рубежом гораздо сложнее, чем у нас.

Зная характер Артeма, он может быть лидером команды, ему важно быть полезным для коллектива именно на футбольном поле, тогда всe будет хорошо. Желаю ему быть и дальше результативным», – сказал Нигматуллин.