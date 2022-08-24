Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Нигматуллин: «Дзюба забил «Фенербахче» чисто на фарте»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал дебютный гол форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4).

    «Дзюба забил гол против «Фенербахче» чисто на фарте, оказался в нужном месте в нужный момент. Для полной уверенности и адаптации важно с первых минут и с первых дней проявлять себя, потому что играть за рубежом гораздо сложнее, чем у нас.

    Зная характер Артeма, он может быть лидером команды, ему важно быть полезным для коллектива именно на футбольном поле, тогда всe будет хорошо. Желаю ему быть и дальше результативным», – сказал Нигматуллин.

    • Дзюба пополнил турецкий клуб как свободный агент.
    • В следующем матче «Адана Демирспор» встретится с «Умраниеспором» 27 августа.
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

    Новости по теме
    Агент: «Дзюба сначала не поверил, что Моуринью хотел купить его в «Тоттенхэм» на замену Кейну» 5
    Агент назвал российский клуб, где оказался бы Дзюба в отсутствие зарубежных вариантов
    Дзюба выложил пост после дебюта в Турции. Кокорин лайкнул 2
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13448

      playsh 19 минут назад

      Это не фарт,а наглость.Мяч и так уже пересекал линию ворот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16826

      Cleaner 1 час назад

      Это и есть работа НАСТОЯЩЕГО ФОРВАРДА - оказаться в нужном месте в нужный момент!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11