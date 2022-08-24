Агент Дзюбы прокомментировал видео со стадионом «Бешикташа» в соцсети форварда

Леонид Гольдман, агент нападающего Артема Дзюбы, объяснил, почему незадолго до подписания контракта с «Демирспором» в соцсети форварда появилось видео с домашним стадионом «Бешикташа».

— Видео, где Дзюба снимает стадион «Бешикташа» — что это было?

— Абсолютная случайность. Прилетели в Стамбул — зашли поужинать в ресторан, а из него открывается восхитительный вид на Босфор. Артем решил заснять панораму города — случайно вышло, что арена «орлов» тоже попала в кадр.

— То есть, в тот день переговоры с «Бешикташем» вы не вели.

— Именно.

— А вообще?

— Скажу так: практически все столичные клубы проявляли интерес к Дзюбе — вопрос в степени конкретики.