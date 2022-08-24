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    Агент Дзюбы прокомментировал видео со стадионом «Бешикташа» в соцсети форварда

    Леонид Гольдман, агент нападающего Артема Дзюбы, объяснил, почему незадолго до подписания контракта с «Демирспором» в соцсети форварда появилось видео с домашним стадионом «Бешикташа».

    — Видео, где Дзюба снимает стадион «Бешикташа» — что это было?

    — Абсолютная случайность. Прилетели в Стамбул — зашли поужинать в ресторан, а из него открывается восхитительный вид на Босфор. Артем решил заснять панораму города — случайно вышло, что арена «орлов» тоже попала в кадр.

    — То есть, в тот день переговоры с «Бешикташем» вы не вели.

    — Именно.

    — А вообще?

    — Скажу так: практически все столичные клубы проявляли интерес к Дзюбе — вопрос в степени конкретики.

    • Россиянин дебютировал за «Демирспор» в матче с «Фенербахче» (2:4).
    • 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

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    Источник: Sport24

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