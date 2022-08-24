Агент Дзюбы прокомментировал видео со стадионом «Бешикташа» в соцсети форварда

Леонид Гольдман, агент нападающего Артема Дзюбы, объяснил, почему незадолго до подписания контракта с «Демирспором» в соцсети форварда появилось видео с домашним стадионом «Бешикташа».
— Видео, где Дзюба снимает стадион «Бешикташа» — что это было?
— Абсолютная случайность. Прилетели в Стамбул — зашли поужинать в ресторан, а из него открывается восхитительный вид на Босфор. Артем решил заснять панораму города — случайно вышло, что арена «орлов» тоже попала в кадр.
— То есть, в тот день переговоры с «Бешикташем» вы не вели.
— Именно.
— А вообще?
— Скажу так: практически все столичные клубы проявляли интерес к Дзюбе — вопрос в степени конкретики.
- Россиянин дебютировал за «Демирспор» в матче с «Фенербахче» (2:4).
- 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
- Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
- Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).
Источник: Sport24