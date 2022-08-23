В «Зените» объяснили, зачем подписали Шайхтдинова из «Спартака»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о подписании защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения.

Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать.

Надеемся, что Дамир принесет нам пользу, и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», – сказал Аршавин.