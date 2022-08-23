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  • В «Зените» объяснили, зачем подписали Шайхтдинова из «Спартака»

В «Зените» объяснили, зачем подписали Шайхтдинова из «Спартака»

23 августа 2022, 20:26
4

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о подписании защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

«Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения.

Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать.

Надеемся, что Дамир принесет нам пользу, и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», – сказал Аршавин.

  • 18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.
  • Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
  • В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей Шайхтдинов Дамир
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1661277642
Штобы было)))
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житель СПб
1661278483
То есть это сразу после Федуна - первый нормальный шаг человеческий между клубами?
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paracetamol
1661332997
Своих надо подписывать, а не татар из свинарника, что противоречит всем их религиозным принципам!
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