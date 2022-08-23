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    В «Зените» объяснили, зачем подписали Шайхтдинова из «Спартака»

    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о подписании защитника «Спартака» Дамира Шайхтдинова.

    «Его трансфер — хороший пример сотрудничества между «Спартаком» и «Зенитом». У нас появилась возможность пригласить его из-за того, что в другую команду перешел Александр Сандрачук. Мы обсудили детали с Артемом Ребровым, переговорили и нашли точки соприкосновения.

    Решили, что ради будущего молодого пацана нужно сотрудничать. Соперничество на уровне главных команд — одно, но ради игрока — нужно сотрудничать.

    Надеемся, что Дамир принесет нам пользу, и мы дадим ему возможность дальше двигаться вперед. Все зависит от самого игрока. Если Сергей Богданович захочет, то пригласит его и на тренировки, и на сборы с главной командой, если он проявит себя», – сказал Аршавин.

    • 18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.
    • Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
    • В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.

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    Источник: сайт «Зенита»

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