Семак прокомментировал переход Шайхтдинова из «Спартака» в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе защитника Дамира Шайхтдинова из «Спартака».

«Вопрос по Шайхтдинову не по адресу. Игрок приобретeн в «Зените-2» с перспективой. Если он зарекомендует себя там, то, конечно, мы любого игрока будем приглашать, чтобы заниматься с главной командой.

Сейчас для него задача одна — проявить себя на уровне «Зенита-2», а дальше, конечно, будем смотреть. Если будет необходимость, станем приглашать его на тренировки главной команды», — сказал Семак.