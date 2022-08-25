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    Семак прокомментировал переход Шайхтдинова из «Спартака» в «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе защитника Дамира Шайхтдинова из «Спартака».

    «Вопрос по Шайхтдинову не по адресу. Игрок приобретeн в «Зените-2» с перспективой. Если он зарекомендует себя там, то, конечно, мы любого игрока будем приглашать, чтобы заниматься с главной командой.

    Сейчас для него задача одна — проявить себя на уровне «Зенита-2», а дальше, конечно, будем смотреть. Если будет необходимость, станем приглашать его на тренировки главной команды», — сказал Семак.

    • 18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.
    • Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
    • В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.

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    Источник: «Чемпионат»

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