Семак прокомментировал переход Шайхтдинова из «Спартака» в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе защитника Дамира Шайхтдинова из «Спартака».
«Вопрос по Шайхтдинову не по адресу. Игрок приобретeн в «Зените-2» с перспективой. Если он зарекомендует себя там, то, конечно, мы любого игрока будем приглашать, чтобы заниматься с главной командой.
Сейчас для него задача одна — проявить себя на уровне «Зенита-2», а дальше, конечно, будем смотреть. Если будет необходимость, станем приглашать его на тренировки главной команды», — сказал Семак.
- 18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.
- Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
- В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.
Источник: «Чемпионат»