Трансфер Шайхтдинова – первый прямой переход из «Спартака» в «Зенит» за 13 лет

Правый защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов перешел в «Зенит».

Это первый прямой переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» (без учета свободных агентов) с 2009 года. Тогда полузащитник Владимир Быстров перешел из «Спартака» в «Зенит» за 9 миллионов евро.