Трансфер Шайхтдинова – первый прямой переход из «Спартака» в «Зенит» за 13 лет

В Зените сейчас феерят воспитанники собственной молодежки Чистяков, Сутормин, Кузяев, Круговой, Одоевский, М.Кержаков.
Какая еще команда может похвастаться такой россыпью доморощенных звезд?
Правый защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов перешел в «Зенит».
Это первый прямой переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» (без учета свободных агентов) с 2009 года. Тогда полузащитник Владимир Быстров перешел из «Спартака» в «Зенит» за 9 миллионов евро.
- 18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.
- Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
- В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.