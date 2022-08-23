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    Трансфер Шайхтдинова – первый прямой переход из «Спартака» в «Зенит» за 13 лет

    Правый защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов перешел в «Зенит».

    Это первый прямой переход футболиста из «Спартака» в «Зенит» (без учета свободных агентов) с 2009 года. Тогда полузащитник Владимир Быстров перешел из «Спартака» в «Зенит» за 9 миллионов евро.

    • 18-летний футболист заключил с петербургским клубом контракт на два года.
    • Шайхтдинов – воспитанник «Спартака».
    • В составе «Спартака-2» фулбек сделал 1 ассист в 8 играх.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +289

      Chehofff 39 минут назад

      В Зените сейчас феерят воспитанники собственной молодежки Чистяков, Сутормин, Кузяев, Круговой, Одоевский, М.Кержаков.
      Какая еще команда может похвастаться такой россыпью доморощенных звезд?

      0
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      Рейтинг: +358

      Stavr007 > Chehofff 25 минут назад

      о да, керж феерит

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      Ответить
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      Рейтинг: +2008

      almanev > Chehofff 18 минут назад

      Феерят там леги, остальные на подсосе

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      Рейтинг: +21

      Фитоняшич 51 минуту назад

      Зенит даже брёвна уровня Бакаева и Дзюбы воспитать не способен, получается.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1268

      Сергей Каспийский 57 минут назад

      Шайхтдинов – воспитанник «Спартака». ГДЕ РАБОТА ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА родимова ?

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