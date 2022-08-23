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    «***, вы что, издеваетесь». Карпин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что Леонид Федун покинул пост президента «Спартака» после 18 лет в клубе.

    «Никак не могу прокомментировать уход Федуна из «Спартака». Ушел и ушел.

    Его слова про «сбитого летчика»? ***, вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже все сказано было.

    Для меня Федун – не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел – дальше то что?

    Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с «Лукойлом» для «Спартака». Я ему благодарен, что в «Спартаке» провел столько времени. Это личное.

    Согласен ли я, что Федун выиграл меньше трофеев, чем заслуживал? Без понятия», – заявил Карпин.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15268

      NewLife 5 минут назад

      Быдловато-хамоватый стиль - визитная карточка этого «тренера».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50109

      MaxRnD 1 час назад

      Валера под горячую руку когда-нить втащит очередному тупому журналюге-провокатору

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10602

      "supermax" > MaxRnD 26 минут назад

      ахах...все к этому идет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23225

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что за провокатор доё*****ся до Валеры? Сбитый лётчик, упавший с трубы нефтяник... зачем душу травить?

      4
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