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  • «***, вы что, издеваетесь». Карпин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

«***, вы что, издеваетесь». Карпин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

23 августа 2022, 18:58
14

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что Леонид Федун покинул пост президента «Спартака» после 18 лет в клубе.

«Никак не могу прокомментировать уход Федуна из «Спартака». Ушел и ушел.

Его слова про «сбитого летчика»? ***, вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже все сказано было.

Для меня Федун – не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел – дальше то что?

Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с «Лукойлом» для «Спартака». Я ему благодарен, что в «Спартаке» провел столько времени. Это личное.

Согласен ли я, что Федун выиграл меньше трофеев, чем заслуживал? Без понятия», – заявил Карпин.

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
  • Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1661274136
Что за провокатор доё*****ся до Валеры? Сбитый лётчик, упавший с трубы нефтяник... зачем душу травить?
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MaxRnD
1661274167
Валера под горячую руку когда-нить втащит очередному тупому журналюге-провокатору
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NewLife
1661277536
Быдловато-хамоватый стиль - визитная карточка этого «тренера».
Ответить
житель СПб
1661279382
Не знаковая фигура - вот главный лейтмотив интервью.
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моэм
1661281602
Когда повторяют одни и те же вопросы по нескольку раз , они со временем переходят в категорию " дебило-идиотские " , вместе с теми журналистами которые их задают ... это может вывести из равновесия любого нормального человека ЗАНЯТОГО ДЕЛОМ ... люди попроще просто бьют в пятак , а Валере даже послать на три буквы нельзя , выбирая толерантные выражения , когда в силу положения он вынужден отвечать на их идиотские вопросы .
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ZAITZEFF2011
1661287554
Для меня Федун – не знаковая фигура для российского футбола. этим всё сказано. А что он сделал для Российского футбола ? Ничего. Старался получить деньги , хотя бизнесмен он посредственный.
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FС Spаrtак
1661300382
все таки видно в Валере обида говорит
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zigbert
1661325312
Комментарии здесь излишни.
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Ганнибал Лектор
1661326938
Федуны приходят и уходят, а Валера верен себе
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Vitaga
1661416367
федун вложил в Спартак 2 млрд .... и продал хотя обещал другое. наигрался слава Богу!
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