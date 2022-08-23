«***, вы что, издеваетесь». Карпин отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, что Леонид Федун покинул пост президента «Спартака» после 18 лет в клубе.

«Никак не могу прокомментировать уход Федуна из «Спартака». Ушел и ушел.

Его слова про «сбитого летчика»? ***, вы что, издеваетесь, какая обида может быть у меня? Миллион раз уже все сказано было.

Для меня Федун – не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Еще раз: ну, ушел и ушел – дальше то что?

Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с «Лукойлом» для «Спартака». Я ему благодарен, что в «Спартаке» провел столько времени. Это личное.

Согласен ли я, что Федун выиграл меньше трофеев, чем заслуживал? Без понятия», – заявил Карпин.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам