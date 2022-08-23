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  • «Оренбург» потребует компенсацию за введение Fan ID на своем стадионе

«Оренбург» потребует компенсацию за введение Fan ID на своем стадионе

23 августа 2022, 17:40
4

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал понять, что клуб не имеет возможности самостоятельно заниматься внедрением FAn ID на своем стадионе.

Сообщалось, что Госдума планирует провести круглый стол по теме реализации закона, где будут обсуждаться возможные изменения.

«Да, «Оренбург» пригласили на круглый стол. Будут обсуждаться 11 команд второй очереди запуска системы. Сейчас на пяти стадионах это проводится за счет государства.

А остальные команды должны будут сделать это из собственных средств. Вроде что-то будет компенсироваться, но пока непонятно.

В бюджете у нас этих денег нет. Это и будем обсуждать. На какие средства это нужно будет сделать. Почему первым пяти клубам была существенная помощь, а нам – нет.

Никто эти затраты не планировал. Их предварительно посчитали. У нас небольшой стадион, при этом уже 28 миллионов выставили. А импортное оборудование как закупать? Вопросов много.

Все это поедает реальный футбол. Мы скоро сами себя начнем бояться. Болельщиков отпугнули, все поддерживают бойкот. 30% фанатов – люди, которые состарились вместе с командой. Они болеют со дня основания уже лет 40.

Кому-то дети помогут, кому-то мы. Но для них подобные технологии – сложность. Все больше фанатов перестают ходить на стадион. Смотрят из баров, дома. А мы еще и способствуем тому, чтобы люди не ходили», – сказал Еремякин.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (4)
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JTherry
1661266192
давай, Еремякин, погромче плачь и побольше кэша требуй, глядишь в госдуме и одумаются - отменят этот fan-ID...)
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BRO_football
1661267160
А ты перестань воровать из клубного бюджета, снизь зарплату себе и своим замам, и деньги сразу появятся!
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ilichkadr
1661268191
Давай Вася. Трезвонь во все колокола. Требуй от ДурДумы, чтобы те, кто придумал и голосовал за сей закон из собственного кармана оплачивал своё законотворчество. Для начала пущай оплатят 28 миллионов.
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BRAZILES
1661279018
отменят его этот фай тин со следущего сезона 100 процентов
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