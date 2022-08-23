«Оренбург» потребует компенсацию за введение Fan ID на своем стадионе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал понять, что клуб не имеет возможности самостоятельно заниматься внедрением FAn ID на своем стадионе.

Сообщалось, что Госдума планирует провести круглый стол по теме реализации закона, где будут обсуждаться возможные изменения.

«Да, «Оренбург» пригласили на круглый стол. Будут обсуждаться 11 команд второй очереди запуска системы. Сейчас на пяти стадионах это проводится за счет государства.

А остальные команды должны будут сделать это из собственных средств. Вроде что-то будет компенсироваться, но пока непонятно.

В бюджете у нас этих денег нет. Это и будем обсуждать. На какие средства это нужно будет сделать. Почему первым пяти клубам была существенная помощь, а нам – нет.

Никто эти затраты не планировал. Их предварительно посчитали. У нас небольшой стадион, при этом уже 28 миллионов выставили. А импортное оборудование как закупать? Вопросов много.

Все это поедает реальный футбол. Мы скоро сами себя начнем бояться. Болельщиков отпугнули, все поддерживают бойкот. 30% фанатов – люди, которые состарились вместе с командой. Они болеют со дня основания уже лет 40.

Кому-то дети помогут, кому-то мы. Но для них подобные технологии – сложность. Все больше фанатов перестают ходить на стадион. Смотрят из баров, дома. А мы еще и способствуем тому, чтобы люди не ходили», – сказал Еремякин.