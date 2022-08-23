В Госдуме обсудят внесение изменений в закон о Fan ID. Клубы РПЛ пригласили на круглый стол

Клубы РПЛ получили приглашение в Госдуму на круглый стол по теме реализации закона о Fan ID, сообщает «РБ Спорт».

Соответствующее письмо направил нескольким клубам РПЛ глава комитета по физкультуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. Тема встречи: «О результатах реализации закона и о внесении изменений в закон (в части внедрения системы идентификации зрителей — Fan ID) в пилотных субъектах Российской Федерации».

На совещание пригласили представителей клубов и представителей официального клуба болельщиков.