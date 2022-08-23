В Госдуме обсудят внесение изменений в закон о Fan ID. Клубы РПЛ пригласили на круглый стол

Клубы РПЛ получили приглашение в Госдуму на круглый стол по теме реализации закона о Fan ID, сообщает «РБ Спорт».
Соответствующее письмо направил нескольким клубам РПЛ глава комитета по физкультуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев. Тема встречи: «О результатах реализации закона и о внесении изменений в закон (в части внедрения системы идентификации зрителей — Fan ID) в пилотных субъектах Российской Федерации».
На совещание пригласили представителей клубов и представителей официального клуба болельщиков.
- С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.
Источник: «РБ Спорт»