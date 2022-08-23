Каррагер прокомментировал отказ Роналду пожать ему руку перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на решение нападающего «Манчестер Юнайтед» не жать ему руку.
Инцидент произошел перед вчерашним северо-западным дерби на «Олд Траффорд» и попал в эфир.
«Я получил тортом в лицо за то, с самого начала говорил правду о Роналду.
Он получил тортом в лицо от тен Хага. Это говорит о том, что тренер со мной согласен.
Возможно, легенды «МЮ» (подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся», – написал Каррагер в соцсетях.
- «Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счетом 2:1.
- 37-летний Роналду вышел на замену только на 86-й минуте.
- У португальца нет голевых действий в 3 матчах нового сезона.
Источник: твиттер Джейми Каррагера