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    Каррагер прокомментировал отказ Роналду пожать ему руку перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на решение нападающего «Манчестер Юнайтед» не жать ему руку.

    Инцидент произошел перед вчерашним северо-западным дерби на «Олд Траффорд» и попал в эфир.

    «Я получил тортом в лицо за то, с самого начала говорил правду о Роналду.

    Он получил тортом в лицо от тен Хага. Это говорит о том, что тренер со мной согласен.

    Возможно, легенды «МЮ» (подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся», – написал Каррагер в соцсетях.

    • «Юнайтед» победил «Ливерпуль» со счетом 2:1.
    • 37-летний Роналду вышел на замену только на 86-й минуте.
    • У португальца нет голевых действий в 3 матчах нового сезона.

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    Источник: твиттер Джейми Каррагера

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1055

      САНЁК17 21 минуту назад

      Торт получил за правду?хорошо что не пендулей....

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