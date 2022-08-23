Каррагер прокомментировал отказ Роналду пожать ему руку перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль»

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на решение нападающего «Манчестер Юнайтед» не жать ему руку.

Инцидент произошел перед вчерашним северо-западным дерби на «Олд Траффорд» и попал в эфир.

«Я получил тортом в лицо за то, с самого начала говорил правду о Роналду.

Он получил тортом в лицо от тен Хага. Это говорит о том, что тренер со мной согласен.

Возможно, легенды «МЮ» (подхалимы!) теперь тоже со мной согласятся», – написал Каррагер в соцсетях.