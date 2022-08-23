У Роналду нет голевых действий в трех матчах сезона за «Манчестер Юнайтед»

там мю как будто прямо в порядке)
роналду отыгрла за 3 матча - меньше двух)
В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.
Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену на 86-й минуте вместо Маркуса Рэшфорда.
Для 37-летнего португальца это третий матч в сезоне. В них форвард не отметился голевыми действиями.
- СМИ пишут, что Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
- Он пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.