У Роналду нет голевых действий в трех матчах сезона за «Манчестер Юнайтед»

В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену на 86-й минуте вместо Маркуса Рэшфорда.

Для 37-летнего португальца это третий матч в сезоне. В них форвард не отметился голевыми действиями.