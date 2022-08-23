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    У Роналду нет голевых действий в трех матчах сезона за «Манчестер Юнайтед»

    В третьем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1.

    Нападающий Криштиану Роналду вышел на замену на 86-й минуте вместо Маркуса Рэшфорда.

    Для 37-летнего португальца это третий матч в сезоне. В них форвард не отметился голевыми действиями.

    • СМИ пишут, что Роналду хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • Он пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11995

      DeStar 21 минуту назад

      там мю как будто прямо в порядке)
      роналду отыгрла за 3 матча - меньше двух)

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