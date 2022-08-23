Сесар Навас: «В Испании только «Реал», «Атлетико» и «Барса» платили как в России»

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас сравнил зарплаты в РПЛ и Примере.

— Вы хорошо заработали в России?

— Когда я приехал в Россию, в Премьер-лиге было шесть-семь команд с большими бюджетами. В Испании после кризиса 2008 года только четыре клуба были в состоянии достичь таких показателей.

«Рубин» являлся действующим чемпионом России, играл в Лиге чемпионов, но не буду скрывать: главной причиной моего перехода стал очень хороший контракт. В Примере такие суммы платили только «Реал», «Атлетико» или «Барселона».

Но также правда, что за время моего пребывания в Казани или Ростове мне поступали более интересные финансово предложения. Но я решил остаться в России. Мне было очень приятно жить в Казани и Ростове. Это прекрасный опыт. Никогда не думал, что буду столько лет счастлив в России.