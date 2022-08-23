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    Сесар Навас: «В Испании только «Реал», «Атлетико» и «Барса» платили как в России»

    Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас сравнил зарплаты в РПЛ и Примере.

    — Вы хорошо заработали в России?

    — Когда я приехал в Россию, в Премьер-лиге было шесть-семь команд с большими бюджетами. В Испании после кризиса 2008 года только четыре клуба были в состоянии достичь таких показателей.

    «Рубин» являлся действующим чемпионом России, играл в Лиге чемпионов, но не буду скрывать: главной причиной моего перехода стал очень хороший контракт. В Примере такие суммы платили только «Реал», «Атлетико» или «Барселона».

    Но также правда, что за время моего пребывания в Казани или Ростове мне поступали более интересные финансово предложения. Но я решил остаться в России. Мне было очень приятно жить в Казани и Ростове. Это прекрасный опыт. Никогда не думал, что буду столько лет счастлив в России.

    • В России игрок выступал с 2009 по 2018 год.
    • В составе «Рубина» Навас брал титул РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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