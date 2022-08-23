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  • Гайич: «Не приостановлю контракт с ЦСКА, даже если Гвардиола пригласит в «Ман Сити»

Гайич: «Не приостановлю контракт с ЦСКА, даже если Гвардиола пригласит в «Ман Сити»

23 августа 2022, 09:28
2

Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом.

— Можно ли назвать предателями легионеров, которые приостанавливают контракты с российскими клубами?

— Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.

— Ты так не поступишь?

— Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Я не могу представить, что сделаю так.

— Даже если Пеп Гвардиола позвонит и пригласит в «Манчестер Сити»?

— Да. Если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА. Мы можем только представлять это.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» этим летом на правах свободного агента.
  • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Сити Гайич Милан Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Iskander_17
1661238377
ну ну
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житель СПб
1661248825
Потому что не пригласит...
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