Гайич: «Не приостановлю контракт с ЦСКА, даже если Гвардиола пригласит в «Ман Сити»

Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом.
— Можно ли назвать предателями легионеров, которые приостанавливают контракты с российскими клубами?
— Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.
— Ты так не поступишь?
— Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Я не могу представить, что сделаю так.
— Даже если Пеп Гвардиола позвонит и пригласит в «Манчестер Сити»?
— Да. Если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА. Мы можем только представлять это.
- Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» этим летом на правах свободного агента.
- Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
Источник: «РБ Спорт»