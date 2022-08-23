Гайич: «Не приостановлю контракт с ЦСКА, даже если Гвардиола пригласит в «Ман Сити»

Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что не приостановит контракт с московским клубом.

— Можно ли назвать предателями легионеров, которые приостанавливают контракты с российскими клубами?

— Мы должны уважать решение каждого игрока. У каждого из них есть свои причины поступать так. В любом случае нужно уважать всех. Я поддерживаю решение таких легионеров, если оно обосновано чем-то.

— Ты так не поступишь?

— Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Я не могу представить, что сделаю так.

— Даже если Пеп Гвардиола позвонит и пригласит в «Манчестер Сити»?

— Да. Если Гвардиола позвонит мне, ему нужно будет заплатить за меня, потому что у меня контракт с ЦСКА. Мы можем только представлять это.