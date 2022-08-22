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    ЦСКА сообщил о результатах медосмотра Кучаева и Заболотного

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление о травмах полузащитника Константина Кучаева и нападающего Антона Заболотного.

    «У Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения. Окончательная тактика лечения форварда будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.

    Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает Константина Кучаева. После ее окончания будут определены сроки лечения игрока», – говорится в публикации московского клуба.

    • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ после 6 туров.
    • Кучаев в этом сезоне забил 2 гола в 5 играх, Заболотный провел 4 матча без результативных действий.

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    Источник: сайт ЦСКА

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