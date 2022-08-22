ЦСКА сообщил о результатах медосмотра Кучаева и Заболотного

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление о травмах полузащитника Константина Кучаева и нападающего Антона Заболотного.

«У Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения. Окончательная тактика лечения форварда будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.

Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает Константина Кучаева. После ее окончания будут определены сроки лечения игрока», – говорится в публикации московского клуба.