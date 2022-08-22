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    Червиченко считает, что «Спартак» должен поставить памятник Федуну

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Не знаю насчeт того, ставят ли живым памятники, хотя Марадоне, Роналду ставили. А почему бы и не поставить Федуну? Если заслужил, то заслужил — стадион построил.

    Может быть, стоит поставить стелу, табличку или покреативить и сделать что-то архитектурное, приятное, потому что не каждый человек воспринимает памятник как что-то хорошее.

    Считаю, что благодарить людей за хорошие дела надо и благодарность должна быть, она уместна. Вклад Федуна, то, что он построил стадион, должно быть как-то увековечено в памяти болельщиков», — сказал Червиченко.

    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +828

      FaTeK1945ru 16 минут назад

      ...обязательно поставят.И тебе поставят...

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