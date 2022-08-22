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    Гбане: «Я счастлив в России. Мне нравится борщ, водку не пью»

    Полузащитник «Химок» Мори Гбане ответил на вопросы о своем пребывании в России.

    – Что ты знал о России до переезда?

    – Конечно, я знал о существовании России. РПЛ – большая и сильная лига. Но до переезда в Россию я знал только то, что у вас есть зима и снег.

    Только это. Теперь понимаю, что зимой тут очень холодно.

    – Какие у тебя любимые русские блюда?

    – Борщ! Но я еще не все попробовал. Водка? Мне не нравится, я не пью алкоголь.

    – Что тебе говорили твои родные, когда узнали о переходе в «Химки»?

    – Я в России только ради футбола, ведь это моя работа. Я сфокусирован только на этом и ни о чем другом не думаю. Я счастлив в России.

    Безусловно, у меня есть футбольная мечта – играть в топ-лиге, но для начала я должен пройти этап в России.

    – Хотел бы играть в «Зените»?

    – Не знаю, посмотрим.

    • Гбане перешел в «Химки» в середине июля на правах годичной аренды.
    • Он принял участие в 6 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3031

      FRZZ 3 минуты назад

      Водку не пьешь? Какие еще твои годы, научишься...

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