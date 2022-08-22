Гбане: «Я счастлив в России. Мне нравится борщ, водку не пью»

Полузащитник «Химок» Мори Гбане ответил на вопросы о своем пребывании в России.
– Что ты знал о России до переезда?
– Конечно, я знал о существовании России. РПЛ – большая и сильная лига. Но до переезда в Россию я знал только то, что у вас есть зима и снег.
Только это. Теперь понимаю, что зимой тут очень холодно.
– Какие у тебя любимые русские блюда?
– Борщ! Но я еще не все попробовал. Водка? Мне не нравится, я не пью алкоголь.
– Что тебе говорили твои родные, когда узнали о переходе в «Химки»?
– Я в России только ради футбола, ведь это моя работа. Я сфокусирован только на этом и ни о чем другом не думаю. Я счастлив в России.
Безусловно, у меня есть футбольная мечта – играть в топ-лиге, но для начала я должен пройти этап в России.
– Хотел бы играть в «Зените»?
– Не знаю, посмотрим.
- Гбане перешел в «Химки» в середине июля на правах годичной аренды.
- Он принял участие в 6 матчах.