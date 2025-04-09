Стало известно, как «Химки» выплатят часть долгов

«Химки» закроют часть долгов после получения денег от перепродажи полузащитника Мори Гбане из «Жил Висенте» в «Реймс». Эти деньги должны помочь клубу пройти лицензирование. В подмосковный клуб поступит 1 миллион евро.

«Химки» должны были заработать 30% от дохода от перепродажи 24-летнего ивуарийца из португальского клуба во французский, но, чтобы ускорить процесс, договорились снизить сумму бонуса.

Это позволит подмосковной команде получить деньги уже сейчас, а не в сентябре. Если клуб не рассчитается с долгами перед игроками до мая, то может не пройти лицензирование на следующий сезон в РПЛ.