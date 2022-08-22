Зделар высказался о чемпионских амбициях ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал шансы своей команды на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Мне кажется, что слишком рано думать об этом. Мы только начали чемпионат, прошло только шесть игр.

Нам нужно сыграть еще очень много матчей. Мы должны показывать свой характер, идти шаг за шагом. И тогда мечта о чемпионстве осуществится.

Но сейчас нам нужно продолжать работать. Мы поговорим об этом во второй части сезона, сейчас слишком рано. Нам нужно сохранить наш уровень игры», – сказал Зделар.