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  • «Это не футбол». Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

«Это не футбол». Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

21 августа 2022, 20:09
32

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен качеством игры «Торпедо» в матче с петербургской командой в 6-м туре РПЛ.

«Надо поменять регламент. Если «Торпедо» добегает до центральной линии, надо считать за голы.

Это не футбол. Пыхтели, 90 минут оборонялись. «Зенит» мог играть в 10 нападающих – все равно люди за центр поля не переходят», – сказал Быстров.

  • «Торпедо» в матче с «Зенитом» владело мячом 28 процентов игрового времени.
  • Клуб занимает последнее место в РПЛ с одним очком.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Быстров Владимир
Комментарии (32)
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DOCTOR PENALTY
1661102162
Вова, у нас и не такое бывает. Помнишь, школьники из Ростова со взрослыми дяденьками с Кавказа играли? Чё-то не помню, чтобы ты тогда возмущался. (((
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slavа0508
1661103398
Умник блин ... Посади Зенит на бюджет Торпедо и посмотрим какой футбол будут показывать Путинские ....
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Ганнибал Лектор
1661103450
Недавно только порадовались, что наконец-то избавились от тренеров, паркующих автобус в своей штрафной. И вот, вместо качественного тренера Кержакова в педо приняли алкаша, играющего в 10 защитников
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Боров мясной
1661104296
Вова прав ! Зенит в футбол не умеет играть, тренера нет в Зените, только бразильцы инвалиды!
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alefreddy
1661104326
ты бюджеты сопоставь Торпедо по цене Малкома
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ySS
1661110525
Трухнули неслабо поклонники газонациональной. Бразильская команда вышла настроеной на лёгкую прогулку, но не получилось. Пришлось пыжиться почти до самого конца матча. Торпедо вышло на игру абсолютно без ненужных сентиментов и едва не заработало очко. Претензии к своим тренеру и команде
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Ruryu
1661132749
Конечно,Торпедо должно было играть в открытый футбол. Пропустить штук 5-7 и успокоиться. Да,это несмотрибильное действо было,но при таком составе,наверное единственное верное.
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Krics
1661138899
А как Россия против Испании на ЧМ рвала соперника, как говорил Остап:" и тут его понесло."
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nik55
1661148096
Владимир Быстров ты критикуй газпром что в составе играет только 3 своих игроков а остальные 8 приехали на заработки
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zigbert
1661149132
Не Торпедо надо критиковать а Зенит, который имея таких высококлассных нападающих не может взломать оборону слабого клуба.
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