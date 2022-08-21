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    «Это не футбол». Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен качеством игры «Торпедо» в матче с петербургской командой в 6-м туре РПЛ.

    «Надо поменять регламент. Если «Торпедо» добегает до центральной линии, надо считать за голы.

    Это не футбол. Пыхтели, 90 минут оборонялись. «Зенит» мог играть в 10 нападающих – все равно люди за центр поля не переходят», – сказал Быстров.

    • «Торпедо» в матче с «Зенитом» владело мячом 28 процентов игрового времени.
    • Клуб занимает последнее место в РПЛ с одним очком.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5399

      TOMSON 11 минут назад

      Я золотые годы Торпедо не застал. Но сколько я помню футбол, а помню я с 90х. Торпедо всегда играл в подобный футбол.

      0
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      Рейтинг: +16875

      paracetamol > TOMSON 8 минут назад

      В хороший футбол играло. Был Воронин, Стрельцов, Иванов и другие классные футболеры. А потом все куда-то делось...

      0
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      Рейтинг: +2468

      фанат джигурды 15 минут назад

      В матче с Локомотивом Торпедо покажет хороший футбол. Леонченко софрицы своих в обиду не даст!

      0
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      Рейтинг: +6825

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      Надо лимит вводить на московские клубы + 1 из мос. области. Тащат всякое г...из фнл, а играть не хотят.

      1
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      Рейтинг: +1394

      alefreddy 39 минут назад

      ты бюджеты сопоставь Торпедо по цене Малкома

      1
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      Рейтинг: +241

      Боров мясной 40 минут назад

      Вова прав !
      Зенит в футбол не умеет играть, тренера нет в Зените, только бразильцы инвалиды!

      2
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      Рейтинг: +6255

      Ганнибал Лектор 54 минуты назад

      Недавно только порадовались, что наконец-то избавились от тренеров, паркующих автобус в своей штрафной. И вот, вместо качественного тренера Кержакова в педо приняли алкаша, играющего в 10 защитников

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      Рейтинг: +26118

      slavutiq70 55 минут назад

      Умник блин ... Посади Зенит на бюджет Торпедо и посмотрим какой футбол будут показывать Путинские ....

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      Рейтинг: +11994

      DeStar 56 минут назад

      в целом согласен
      не интересно
      это типа не футбол, а другой вид спорта
      не торпедо его придумал, много таких матчей каждые выходные есть
      но смотреть да... не нравится

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      Рейтинг: +4079

      ААМ 1 час назад

      Играть надо при любой тактике соперника.

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      Рейтинг: +288

      saf05 1 час назад

      А что же Зенит ??? Супер клуб ???

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