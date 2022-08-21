«Это не футбол». Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен качеством игры «Торпедо» в матче с петербургской командой в 6-м туре РПЛ.
«Надо поменять регламент. Если «Торпедо» добегает до центральной линии, надо считать за голы.
Это не футбол. Пыхтели, 90 минут оборонялись. «Зенит» мог играть в 10 нападающих – все равно люди за центр поля не переходят», – сказал Быстров.
- «Торпедо» в матче с «Зенитом» владело мячом 28 процентов игрового времени.
- Клуб занимает последнее место в РПЛ с одним очком.
Источник: «Матч ТВ»