«Это не футбол». Быстров раскритиковал «Торпедо» за игру с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров остался недоволен качеством игры «Торпедо» в матче с петербургской командой в 6-м туре РПЛ.

«Надо поменять регламент. Если «Торпедо» добегает до центральной линии, надо считать за голы.

Это не футбол. Пыхтели, 90 минут оборонялись. «Зенит» мог играть в 10 нападающих – все равно люди за центр поля не переходят», – сказал Быстров.