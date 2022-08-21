ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом» из-за Кучаева

ЦСКА нарушил регламент в игре 6-го тура РПЛ с «Ахматом».

Московский клуб сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до матча. Вместо Константина Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.

Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

ЦСКА может получить за это техническое поражение.