ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом» из-за Кучаева

ЦСКА нарушил регламент в игре 6-го тура РПЛ с «Ахматом».
Московский клуб сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до матча. Вместо Константина Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.
Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.
ЦСКА может получить за это техническое поражение.
- Матч ЦСКА – «Ахмат» начался в 15:00 мск.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: «Спорт-Экспресс»