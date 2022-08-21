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    ЦСКА может получить техническое поражение в матче с «Ахматом» из-за Кучаева

    ЦСКА нарушил регламент в игре 6-го тура РПЛ с «Ахматом».

    Московский клуб сделал изменение в стартовом составе за несколько минут до матча. Вместо Константина Кучаева в основе команды вышел Иван Обляков.

    Игроки, которых убрали из старта из-за повреждения перед игрой, должны быть исключены из заявки. Кучаев при этом остался в числе запасных и находился на скамейке. Потом его увели на трибуну.

    ЦСКА может получить за это техническое поражение.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:23
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +280

      saf05 6 минут назад

      Играть надо, а не уйней заниматься

      0
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      Рейтинг: +6823

      Из Твери Леха 23 минуты назад

      Зениту дали технарь за то, что не было игрока младше 1990 г. в заявке при Спалетти. Не знаю насколько это равноценно с этим эпизодом. Надо смотреть, что прописано в наказаниях за подобное.

      0
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      Рейтинг: +27

      Romeo 123 40 минут назад

      Пускай принуждает поражения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11984

      DeStar 45 минут назад

      по мне так бред из-за такого тех поражения лепить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5074

      Беспонтий 48 минут назад

      “А чёй-то вы тут делаете, а?” (с)
      срач на верхней и основной ветке должен состояться
      неугомонные правозащитники стадного чувства...

      0
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      Рейтинг: +13857

      Skull_Boy 52 минуты назад

      Из заявы он был исключен, а на скамейке может сидеть ЛЮБОЙ, пример Бекхэм на ЧМ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1462

      GM 57 минут назад

      Кто раскатал уже губенки, может закатывать обратно... :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11454

      Алексей З 1 час назад

      Хватит уже ху...нёй заниматься. Исключили ото всюду , давайте хоть у себя по честному проводить турниры или уже отучились ?

      5
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      Рейтинг: +13857

      Skull_Boy > Алексей З 38 минут назад

      Если по-честному, то Соболев должен был получить КК и дисклу на 5 матчей

      0
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      Рейтинг: +3442

      CSKA57 1 час назад

      Не совсем понятно.... Если это так, то в руководстве ЦСКА идиоты сидят?

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      Рейтинг: +216

      бывший зенитовец > CSKA57 1 час назад

      а ты сомневался?

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      Рейтинг: +216

      бывший зенитовец > GM 54 минуты назад

      это что за вошь тут кашляет? гыгыгыы)

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      Рейтинг: +617

      3meeeD 1 час назад

      Спорт Экспресс учи регламент

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