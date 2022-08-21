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    Экс-тренер «Сочи»: «Мы могли не выкарабкаться в 2020 году, если бы не Кокорин»

    Бывший тренер «Сочи» Мурат Искаков вспомнил события 2020 года. По его мнению, команду от вылета во многом спас форвард Александр Кокорин.

    – Взять, например, «Сочи»: мы приняли команду на последнем месте, команда вроде есть, но пазл как-то не складывался, нужно было усиление. Пришел Саша Кокорин. Мотивированный, злой. И благодаря этому все наладилось, все встало на свои места.

    — Похвала в адрес Кокорина… Это редкое явление.

    — Саша пришел сильно заряженным. Если бы не произошел этот трансфер, может, мы бы и не выкарабкались.

    • «Сочи» в феврале 2020 года арендовал Кокорина у «Зенита».
    • Летом 2020 года Кокорина подписал «Спартак».
    • В январе 2021 года «Спартак» продал Кокорина «Фиорентине» за 5 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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