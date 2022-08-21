Паршивлюк в матче со «Спартаком» показал Умярову указательный палец, прижатый к губам

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк во время матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0) попросил соперника Наиля Умярова молчать.
Паршивлюк показал Умярову указательный палец, прижатый к губам, когда пробегал мимо.
«Динамо» забило именно после ошибки Умярова.
- Умяров после победного финала Кубка России против «Динамо» написал в социальной сети, как намеренно давил на соперника перед исполнением им пенальти. В итоге был промах.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» идет в сезоне без поражений.
Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова