Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Радимов: «К 10-му туру «Спартак» займет свое 7-8 место в таблице РПЛ»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прогнозирует резкое падение «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России.

    • В 6 турах москвичи набрали 13 очков.
    • Команда пока занимает 1-е место в РПЛ, но может потерять лидерство в воскресенье.

    – Что-то все же может спасти «Спартак» от той страшной черной полосы, которую вы спрогнозировали?

    – Только индивидуальные качества Промеса, но, как вы видели, «Динамо» нашло против этого «противоядие»: Паршивлюк его полностью сожрал.

    Соболев индивидуально сделать ничего не сможет, к Игнатову приспособятся. Есть, конечно, стандарты, но в этом компоненте «Спартак» – не самая сильная команда в нашем чемпионате.

    Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это факт.

    К тому же, в каждом матче достается лидеру команды Георгию Джикии – всегда вызывают тревогу его падения и выбегание к нему врачей. Вот уж боец от бога! (смеется)

    Новости по теме
    Семин объяснил поражение «Спартака» от «Динамо»
    Йоканович прокомментировал стычку Гагнидзе и Моро во время матча со «Спартаком»
    «Это не с «Факелом» или «Уралом» играть». Мостовой – о поражении «Спартака» в дерби с «Динамо»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11