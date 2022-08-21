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  • Радимов: «К 10-му туру «Спартак» займет свое 7-8 место в таблице РПЛ»

Радимов: «К 10-му туру «Спартак» займет свое 7-8 место в таблице РПЛ»

21 августа 2022, 04:38
7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прогнозирует резкое падение «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России.

  • В 6 турах москвичи набрали 13 очков.
  • Команда пока занимает 1-е место в РПЛ, но может потерять лидерство в воскресенье.

– Что-то все же может спасти «Спартак» от той страшной черной полосы, которую вы спрогнозировали?

– Только индивидуальные качества Промеса, но, как вы видели, «Динамо» нашло против этого «противоядие»: Паршивлюк его полностью сожрал.

Соболев индивидуально сделать ничего не сможет, к Игнатову приспособятся. Есть, конечно, стандарты, но в этом компоненте «Спартак» – не самая сильная команда в нашем чемпионате.

Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это факт.

К тому же, в каждом матче достается лидеру команды Георгию Джикии – всегда вызывают тревогу его падения и выбегание к нему врачей. Вот уж боец от бога! (смеется)

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (7)
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rash1959
1661057732
Был дураком, дураком остался, да и будет в дальнейшем. Такое не лечится.
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Nerlinger
1661059197
Отправь им мешок Корюшки
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vladimir-7
1661059227
Ну что же, проверим прогноз Радимого, благо до 10-го тура ждать осталось всего-то.
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NewLife
1661060110
Мудак, только засоряет медиа пространство своими испражнениями.
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Oldtrafford83
1661062435
Видать Владуле подвезли много новой бояры, у него с Мостовым один поставщик))
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Александр.Т.
1661063159
Какое место занимал Радимов с Зенитом2??
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Александр.Т.
1661063497
На счет место Спартака к 10туру, тоесть после трез игр, Факел Зенит Ростов,этот человек думает что Спартае ноберет нуль очков в этих матчах?то надо гнать этого Недоэксперта с матч тв
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