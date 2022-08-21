Радимов: «К 10-му туру «Спартак» займет свое 7-8 место в таблице РПЛ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прогнозирует резкое падение «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России.

В 6 турах москвичи набрали 13 очков.

Команда пока занимает 1-е место в РПЛ, но может потерять лидерство в воскресенье.

– Что-то все же может спасти «Спартак» от той страшной черной полосы, которую вы спрогнозировали?

– Только индивидуальные качества Промеса, но, как вы видели, «Динамо» нашло против этого «противоядие»: Паршивлюк его полностью сожрал.

Соболев индивидуально сделать ничего не сможет, к Игнатову приспособятся. Есть, конечно, стандарты, но в этом компоненте «Спартак» – не самая сильная команда в нашем чемпионате.

Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно, седьмое-восьмое. Можете обижаться и злиться на меня, но это факт.

К тому же, в каждом матче достается лидеру команды Георгию Джикии – всегда вызывают тревогу его падения и выбегание к нему врачей. Вот уж боец от бога! (смеется)