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  • Радимов: «Спартак» может готовиться к ближайшим четырем турам без побед. Чемпионская гонка закончена»

Радимов: «Спартак» может готовиться к ближайшим четырем турам без побед. Чемпионская гонка закончена»

21 августа 2022, 00:14
5

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не верит в чемпионские перспективы «Спартака». Накануне в шестом туре РПЛ москвичи уступили «Динамо» (0:1).

«Все, «оренбурги» и «уралы» закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория вся закончится. Я посмотрел календарь «Спартака»: в следующем туре в Воронеже не выиграть ни за что при таких болельщиках, потом в Москву приедет «Зенит» – с этим все понятно. Потом «Спартак» поедет в Ростов, дальше – набравший ход «Локомотив»...

И только потом, может быть, красно-белые обыграют Самару. Это в лучшем случае. А в ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет. И чемпионская гонка для «Спартака» закончена. Тактический Славиша Йоканович сегодня переиграл Гильермо Абаскаля, все было красиво, и хорошо, что закончилось только 1:0. Могла и «треха» влететь», – считает Радимов.

  • «Спартак» лидирует в РПЛ.
  • Команда не брала РПЛ с 2017 года.
  • «Динамо», обыгравшее «Спартак», идет в сезоне РПЛ без поражений.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Вторая лига. Группа 2 Зенит-2 Спартак Радимов Владислав
Комментарии (5)
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ySS
1661030896
Снова влажные надежды из столицы национального достояния... Поживем-увидим
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шахта Заполярная
1661034118
Языком шлепать не надо, будем посмотреть, гадалка бледно-голубая.
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FС Spаrtак
1661047512
Вадик буланов твое мнение жирного лошка тут никому не интересно
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jek718875
1661054405
Голубые пока не обдристались, рот открывают,уж лучше быть красно-белыми, чем голубыми
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