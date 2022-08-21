Радимов: «Спартак» может готовиться к ближайшим четырем турам без побед. Чемпионская гонка закончена»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не верит в чемпионские перспективы «Спартака». Накануне в шестом туре РПЛ москвичи уступили «Динамо» (0:1).

«Все, «оренбурги» и «уралы» закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория вся закончится. Я посмотрел календарь «Спартака»: в следующем туре в Воронеже не выиграть ни за что при таких болельщиках, потом в Москву приедет «Зенит» – с этим все понятно. Потом «Спартак» поедет в Ростов, дальше – набравший ход «Локомотив»...

И только потом, может быть, красно-белые обыграют Самару. Это в лучшем случае. А в ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет. И чемпионская гонка для «Спартака» закончена. Тактический Славиша Йоканович сегодня переиграл Гильермо Абаскаля, все было красиво, и хорошо, что закончилось только 1:0. Могла и «треха» влететь», – считает Радимов.