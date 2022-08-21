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    Радимов: «Спартак» может готовиться к ближайшим четырем турам без побед. Чемпионская гонка закончена»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов не верит в чемпионские перспективы «Спартака». Накануне в шестом туре РПЛ москвичи уступили «Динамо» (0:1).

    «Все, «оренбурги» и «уралы» закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория вся закончится. Я посмотрел календарь «Спартака»: в следующем туре в Воронеже не выиграть ни за что при таких болельщиках, потом в Москву приедет «Зенит» – с этим все понятно. Потом «Спартак» поедет в Ростов, дальше – набравший ход «Локомотив»...

    И только потом, может быть, красно-белые обыграют Самару. Это в лучшем случае. А в ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет. И чемпионская гонка для «Спартака» закончена. Тактический Славиша Йоканович сегодня переиграл Гильермо Абаскаля, все было красиво, и хорошо, что закончилось только 1:0. Могла и «треха» влететь», – считает Радимов.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Команда не брала РПЛ с 2017 года.
    • «Динамо», обыгравшее «Спартак», идет в сезоне РПЛ без поражений.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +24564

      bset 23 минуты назад

      Как там Буланов, чемпионом ФНЛ стал? Может в призёрах? Ну хотя бы в ФНЛ остался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +726

      шахта Заполярная 1 час назад

      Языком шлепать не надо, будем посмотреть, гадалка бледно-голубая.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5234

      ySS 2 часа назад

      Снова влажные надежды из столицы национального достояния...
      Поживем-увидим

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