Йоканович прокомментировал стычку Гагнидзе и Моро во время матча со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о конфликте Николы Моро и Луки Гагнидзе.

Стычка между футболистами произошла в концовке дерби против «Спартака» (1:0).

Впоследствии Моро получил 2 желтые карточки за 2 минуты и был удален с поля.

– Можете прокомментировать стычку Луки Гагнидзе и Николы Моро в концовке встречи?

– В раздевалке Нико извинился перед Лукой и всей командой. Так что он несколькими словами разрешил эту ситуацию.

Такие моменты случаются в пылу борьбы, это футбол.