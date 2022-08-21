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    Йоканович прокомментировал стычку Гагнидзе и Моро во время матча со «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о конфликте Николы Моро и Луки Гагнидзе.

    • Стычка между футболистами произошла в концовке дерби против «Спартака» (1:0).
    • Впоследствии Моро получил 2 желтые карточки за 2 минуты и был удален с поля.

    – Можете прокомментировать стычку Луки Гагнидзе и Николы Моро в концовке встречи?

    – В раздевалке Нико извинился перед Лукой и всей командой. Так что он несколькими словами разрешил эту ситуацию.

    Такие моменты случаются в пылу борьбы, это футбол.

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    Источник: сайт «Динамо»

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