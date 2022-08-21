«Не ошибается тот, кто ничего не делает». Соболев – о поражении «Спартака» от «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).
— Как в команде восприняли первое поражение за шесть туров?
— Не ошибается тот, кто ничего не делает. Нормально все, идем дальше.
— Многие считают, что ошибка Наиля Умярова — это карма. Вы тоже как думаете?
— Говорю же, бывает такое, это футбол. Все ошибаются. И я не забил с «Уралом» в пустые ворота. Но если бы я не забил при 0:0, была бы другая критика, наверное.
- Наиль Умяров взял ответственность за поражение на себя.
- «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
- «Динамо» идет в сезоне без поражений.
Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»
«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам
Источник: «РБ Спорт»