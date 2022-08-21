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    «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Соболев – о поражении «Спартака» от «Динамо»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался после матча шестого тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

    — Как в команде восприняли первое поражение за шесть туров?

    — Не ошибается тот, кто ничего не делает. Нормально все, идем дальше.

    — Многие считают, что ошибка Наиля Умярова — это карма. Вы тоже как думаете?

    — Говорю же, бывает такое, это футбол. Все ошибаются. И я не забил с «Уралом» в пустые ворота. Но если бы я не забил при 0:0, была бы другая критика, наверное.

    • Наиль Умяров взял ответственность за поражение на себя.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

    «Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам

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    Источник: «РБ Спорт»

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