Йоканович рассказал, каким напитком отпразднует победу над «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович по случаю победы над «Спартаком» в шестом туре РПЛ (1:0) будет пить пиво.

«Нет ли желания открыть шампанское после победы над «Спартаком»? Я предпочитаю пиво. Стаканчика будет достаточно. Российское пиво мне нравится», – сказал серб.

«Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

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