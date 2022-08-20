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    Йоканович ответил на упрек, что «Динамо» мало владело мячом в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал исход матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0).

    «28% владения мячом? А результат – 1:0. Об этом статистика не говорит? Как вы это воспринимаете? Ощущение, что мы обсуждаем только негатив.

    «Динамо» – новая команда. Мы меняемся, нам приходится искать подходы к нашей обойме. Конечно, я предпочту больше владеть мячом, но владение – не наш козырь. Наша игра – быстрый и агрессивный футбол. Но я доволен сегодняшним результатом. Горд за команду и ту работу, которую мы проделали. Впереди ждет еще больше работы. Потенциал есть, в команде должны ещe появится новички», – сказал серб.

    • «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» поднялось на 2-е место в таблице.

    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак»

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.08.2022 21:10
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