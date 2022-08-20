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  • Филимонов: «Про интерес «Реала» слышал. Приезжали люди из «Монако». А в «Динамо» я сам дважды отказывался переходить»

Филимонов: «Про интерес «Реала» слышал. Приезжали люди из «Монако». А в «Динамо» я сам дважды отказывался переходить»

20 августа 2022, 10:38

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, куда мог перейти из московского клуба.

«Интерес «Реала» в конце 90-х? Я слышал об этом, но не знаю, правда или нет.

В 2001 году мы проиграли «Сатурну» со счетом 0:3, и Романцев посадил меня [в запас]. На следующую игру, не помню с кем, приезжали, по-моему, тренер вратарей и кто-то еще из «Монако». Приезжали люди посмотреть на меня, а я на скамейке.

Еще я дважды отказывался переходить в московское «Динамо». Мог перейти, но не перешел. Один раз Толстых звал, один раз – из киевского «Динамо» мог перейти», – вспомнил Филимонов.

  • Голкипер – 6-кратный чемпион России в составе «Спартака».
  • За сборную он выступал с 1998 по 2002 год.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Реал Монако Динамо Филимонов Александр
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