Филимонов: «Про интерес «Реала» слышал. Приезжали люди из «Монако». А в «Динамо» я сам дважды отказывался переходить»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, куда мог перейти из московского клуба.

«Интерес «Реала» в конце 90-х? Я слышал об этом, но не знаю, правда или нет.

В 2001 году мы проиграли «Сатурну» со счетом 0:3, и Романцев посадил меня [в запас]. На следующую игру, не помню с кем, приезжали, по-моему, тренер вратарей и кто-то еще из «Монако». Приезжали люди посмотреть на меня, а я на скамейке.

Еще я дважды отказывался переходить в московское «Динамо». Мог перейти, но не перешел. Один раз Толстых звал, один раз – из киевского «Динамо» мог перейти», – вспомнил Филимонов.