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    Агент Николсона: «При всем уважении к игрокам «Спартака», Шамар не будет выходить на замену на пять минут»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о возможном уходе ямайца из столичного клуба.

    «Я надеюсь, что Шамар забьет завтра и поможет «Спартаку» победить. Он нужен команде, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне.

    Но при всем уважении к остальным футболистам, Шамар не тот игрок, который будет выходить на замену на пять минут. Я все еще очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами», – сказал Портега.

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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