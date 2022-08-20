Агент Николсона: «При всем уважении к игрокам «Спартака», Шамар не будет выходить на замену на пять минут»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о возможном уходе ямайца из столичного клуба.

«Я надеюсь, что Шамар забьет завтра и поможет «Спартаку» победить. Он нужен команде, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне.

Но при всем уважении к остальным футболистам, Шамар не тот игрок, который будет выходить на замену на пять минут. Я все еще очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами», – сказал Портега.