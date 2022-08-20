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  • Агент Николсона: «При всем уважении к игрокам «Спартака», Шамар не будет выходить на замену на пять минут»

Агент Николсона: «При всем уважении к игрокам «Спартака», Шамар не будет выходить на замену на пять минут»

20 августа 2022, 00:08
12

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о возможном уходе ямайца из столичного клуба.

«Я надеюсь, что Шамар забьет завтра и поможет «Спартаку» победить. Он нужен команде, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне.

Но при всем уважении к остальным футболистам, Шамар не тот игрок, который будет выходить на замену на пять минут. Я все еще очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами», – сказал Портега.

  • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • В новом сезоне в его активе только 4 неполные игры (103 минуты).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (12)
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Красногвардейчик
1660943471
В Шамара Дзюба вселился?))
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R-W_warrior
1660944676
А Николсон в курсе за "завороты" агента?
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Fusballer
1660944948
Шамар пока ХЗ. Так что пох.
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эд100
1660949999
Не плохая форма Соболева, сыграет злую шутку с Николсоном. Тренер должен определиться и давать проявить себя обоим. А то можно потерять обоих. Надеюсь он сыграет, и либо докажет свою состоятельность, либо плач агента будет пустым звуком. В любом случае, Удачи Спартак!
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oyabun
1660967908
Однако это уже выглядит как откровенный шантаж. Многовато агент на себя берёт. А мы, болельщики, только ЗА, чтобы Шамар как можно больше радовал нас своей игрой на поле. Но тренеру виднее - он не враг себе, чтобы не использовать хорошего игрока. Играет тот кто в данный момент эффективнее и лучше готов.
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Freyd
1660973655
Шантаж не пройдёт!!!
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BarStep
1660975347
Ямайка.., Ямайка.. Нда.. Он же в разы проигрывает конкуренцию дельфину..
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NewLife
1660976286
У него есть контракт, и там все прописано. Агенту сказать ПНХ.
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paracetamol
1660977413
Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро и выпускает на 5 минут? Оригинально-с-с-с-с!
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alefreddy
1660993737
он сбавил обороты стал не так опасен поэтому лавка
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