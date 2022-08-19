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    «Дело не в паспорте». Капелло объяснил, почему европейские клубы не покупают футболистов из России

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об отсутствии спроса в Европе на российских игроков.

    «Почему европейские клубы практически не покупают россиян? Все дело в уровне чемпионата.

    За последние годы уровень РПЛ стал ниже, поэтому игрокам оттуда сложно адаптироваться к европейскому футболу. Дело не в их паспорте», – заявил Капелло.

    • Итальянец возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
    • Клубы РПЛ не участвуют в еврокубках из-за санкций УЕФА.
    • До этого российские команды несколько сезонов подряд провально выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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    Источник: Sport24

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