«Дело не в паспорте». Капелло объяснил, почему европейские клубы не покупают футболистов из России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об отсутствии спроса в Европе на российских игроков.

«Почему европейские клубы практически не покупают россиян? Все дело в уровне чемпионата.

За последние годы уровень РПЛ стал ниже, поэтому игрокам оттуда сложно адаптироваться к европейскому футболу. Дело не в их паспорте», – заявил Капелло.