«Дело не в паспорте». Капелло объяснил, почему европейские клубы не покупают футболистов из России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об отсутствии спроса в Европе на российских игроков.
«Почему европейские клубы практически не покупают россиян? Все дело в уровне чемпионата.
За последние годы уровень РПЛ стал ниже, поэтому игрокам оттуда сложно адаптироваться к европейскому футболу. Дело не в их паспорте», – заявил Капелло.
- Итальянец возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год.
- Клубы РПЛ не участвуют в еврокубках из-за санкций УЕФА.
- До этого российские команды несколько сезонов подряд провально выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Источник: Sport24