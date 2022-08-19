«Крылья Советов» и «Факел» назвали составы на стартовый матч шестого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Факела» на игру шестого тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Липовой, Цыпченко, Глушенков.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.
- Матч состоится в Самаре на «Солидарность Арене».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Крылья» с 5 очками идут на 11-м месте в РПЛ, «Факел» занимает 12-ю строчку с 3 баллами.
Источник: сайт РПЛ