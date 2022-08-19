Каземиро провел последнюю тренировку в «Реале» и попрощался с одноклубниками

Полузащитник Каземиро принял участие в сегодняшней тренировке «Реала».

После занятия бразилец в неформальной обстановке попрощался с одноклубниками.

Многие футболисты «Реала» не верили, что информация о скором переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед» правдива.

Ожидается, что хавбек будет продан английскому клубу в ближайшие часы за 60+10 миллионов евро.