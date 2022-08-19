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    Каземиро провел последнюю тренировку в «Реале» и попрощался с одноклубниками

    Полузащитник Каземиро принял участие в сегодняшней тренировке «Реала».

    После занятия бразилец в неформальной обстановке попрощался с одноклубниками.

    Многие футболисты «Реала» не верили, что информация о скором переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед» правдива.

    Ожидается, что хавбек будет продан английскому клубу в ближайшие часы за 60+10 миллионов евро.

    • 30-летний Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года.
    • Он провел 336 матчей, забил 31 гол и сделал 29 ассистов.
    • С мадридцами хавбек выиграл 18 трофеев.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Niklas80 33 минуты назад

      Сумасшедшие бабки за 30-го игрока, по моему. Мир сошел с ума.

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      Рейтинг: +1143

      mama1991 1 час назад

      умеет реал выжать и продать

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