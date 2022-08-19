Карраскаль оценил результаты ЦСКА в новом сезоне

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о старте сезона для своей команды.

– В первых четырех турах у команды было три победы, одна ничья и первое место. Ожидал такой успешный старт?

– Мы работаем как раз ради этого, стараемся воплотить в жизнь все наработки тренерского штаба. При этом не собираемся останавливаться, планируем двигаться дальше, развиваться и достигать самых больших высот.

– Однако в Нижнем Новгороде команда обидно потеряла очки. Уже с холодной головой проанализировал, почему так случилось?

– Чуть-чуть потеряли контроль над игрой, бдительность, концентрацию, произошла разбалансировка. Соперник играл дома, при своих трибунах, болельщики гнали свою команду вперед, это тоже сказалось.

К сожалению, такие вещи происходят в футболе довольно часто. Будем работать, чтобы такое случалось как можно реже.

В Петербурге тоже могли брать очки. Первый тайм не получился, но во втором переломили ход встречи, даже забили, но не засчитали из-за положения «вне игры». Но мы не отчаиваемся, впереди еще весь чемпионат.

– В первых трех домашних матчах – с «Уралом», «Сочи» и «Факелом» – ты признавался лучшим игроком. Как тебе удалось приватизировать приз?

– Хочу, чтобы все знали – я также тренируюсь, играю, делаю все примерно одинаково. Только весной никак не получалось забить, а сейчас и голы пришли.

Отношение к футболу у меня на том же уровне – усердно работаю, тренируюсь на пределе, выкладываюсь на 100 процентов.

Безусловно, сказывается и поддержка команды, все ребята помогают друг другу. Эти призы – общекомандная заслуга, а я делаю то, что и всегда.