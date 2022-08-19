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    В «Адана Демирспоре» ожидают, что Дзюба забьет 20 голов за сезон

    Спортивный директор «Адана Демирспора» Гекхан Гоктюрк рассказал об ожиданиях касательно результативности новичка команды Артема Дзюбы.

    «Я ожидаю от него 20 голов [за сезон]. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.

    Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть», – заявил Гоктюрк.

    • 33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +91

      Александр.Т. 36 минут назад

      7бы забил

      0
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      Рейтинг: +4797

      алдан2014 53 минуты назад

      Ваши ожидания- ваши проблемы!! Гы- гы

      1
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      Рейтинг: +12021

      ВетеR 1 час назад

      Думаю,20 раз он вздр..ёт быстрее, чем забъет столько за 2 сезона )

      0
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      Рейтинг: -183

      Fenix forever 1 час назад

      Кто будет лучше, тот и будет играть=======
      Ну тогда Зюба на лавке.Супер Марио будет играть.

      0
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      Рейтинг: +7479

      серега кашин 1 час назад

      за весь срок контракта

      1
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    • ...
      Рейтинг: +981

      Mirak92 2 часа назад

      не будет такого

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7310

      nik55 2 часа назад

      если только в настольный

      2
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      Рейтинг: +4985

      Беспонтий 2 часа назад

      поменьше ржать
      побольше спать
      и вместо инстаграма штанга и гантели
      на остальное
      пое.ать
      пошёл ты на ***
      балотелли

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      Рейтинг: +9287

      R_a_i_n 2 часа назад

      Бомбардир, ну ты же видишь, что народ не комментит новости о Зюбе. Тошнит многих от него.

      2
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      Рейтинг: +4985

      Беспонтий > R_a_i_n 2 часа назад

      "Вите надо выйти?"

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      Ответить
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      Рейтинг: +9287

      R_a_i_n > Беспонтий 2 часа назад

      Зюба уже вышел)))

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      Рейтинг: +4985

      Беспонтий > R_a_i_n 2 часа назад

      ну да
      он же тоже сергеевич

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