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  • В «Адана Демирспоре» ожидают, что Дзюба забьет 20 голов за сезон

В «Адана Демирспоре» ожидают, что Дзюба забьет 20 голов за сезон

19 августа 2022, 15:42
11

Спортивный директор «Адана Демирспора» Гекхан Гоктюрк рассказал об ожиданиях касательно результативности новичка команды Артема Дзюбы.

«Я ожидаю от него 20 голов [за сезон]. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.

Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть», – заявил Гоктюрк.

  • 33-летний Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

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Источник: ТАСС
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1660914220
Бомбардир, ну ты же видишь, что народ не комментит новости о Зюбе. Тошнит многих от него.
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Беспонтий
1660915178
поменьше ржать побольше спать и вместо инстаграма штанга и гантели на остальное пое.ать пошёл ты на *** балотелли
Ответить
nik55
1660915430
если только в настольный
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Mirak92
1660916268
не будет такого
Ответить
серега кашин
1660917959
за весь срок контракта
Ответить
ВетеR
1660919119
Думаю,20 раз он вздр..ёт быстрее, чем забъет столько за 2 сезона )
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алдан2014
1660920937
Ваши ожидания- ваши проблемы!! Гы- гы
Ответить
Александр.Т.
1660921968
7бы забил
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