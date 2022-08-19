В «Адана Демирспоре» ожидают, что Дзюба забьет 20 голов за сезон

Спортивный директор «Адана Демирспора» Гекхан Гоктюрк рассказал об ожиданиях касательно результативности новичка команды Артема Дзюбы.

«Я ожидаю от него 20 голов [за сезон]. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это.

Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть», – заявил Гоктюрк.