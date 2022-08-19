Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Каземиро.
Сообщалось, что бразилец близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед» за 60+10 миллионов евро. В случае перехода его зарплата вырастет до 18 миллионов в год.
«Я говорил с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов.
Мы должны уважать его желание. Пока еще ничего не официально, но он собирается уйти», – сказал Анчелотти.
- Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года.
- Он провел 336 матчей, забил 31 гол и сделал 29 ассистов.
- С мадридцами хавбек выиграл 18 трофеев.
Источник: El Chiringuito TV