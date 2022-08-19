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    Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Каземиро.

    Сообщалось, что бразилец близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед» за 60+10 миллионов евро. В случае перехода его зарплата вырастет до 18 миллионов в год.

    «Я говорил с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов.

    Мы должны уважать его желание. Пока еще ничего не официально, но он собирается уйти», – сказал Анчелотти.

    • Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года.
    • Он провел 336 матчей, забил 31 гол и сделал 29 ассистов.
    • С мадридцами хавбек выиграл 18 трофеев.

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    Источник: El Chiringuito TV

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