Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Каземиро.

Сообщалось, что бразилец близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед» за 60+10 миллионов евро. В случае перехода его зарплата вырастет до 18 миллионов в год.

«Я говорил с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов.

Мы должны уважать его желание. Пока еще ничего не официально, но он собирается уйти», – сказал Анчелотти.