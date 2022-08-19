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    Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за Каземиро

    Полузащитник «Реала» Каземиро близок к переходу в «МЮ».

    По информации The Athletic, стороны договорились о трансфере 30-летнего бразильца за 60 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Зарплата Каземиро в новом клубе составит около 413 тысяч евро в неделю.

    • Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года.
    • Он провел 336 матчей, забил 31 гол и сделал 29 ассистов.
    • С мадридцами хавбек выиграл 18 трофеев.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1769

      lek! 47 минут назад

      70 лямов за игрока кому уже 30 лет.
      А Каземиро понять можно , все что можно было выиграл , только ЛЧ 5 раз если не ошибаюсь .

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      Рейтинг: +13843

      Skull_Boy 2 часа назад

      Он дурак или как

      1
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