Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за Каземиро

70 лямов за игрока кому уже 30 лет.
А Каземиро понять можно , все что можно было выиграл , только ЛЧ 5 раз если не ошибаюсь .
Полузащитник «Реала» Каземиро близок к переходу в «МЮ».
По информации The Athletic, стороны договорились о трансфере 30-летнего бразильца за 60 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Зарплата Каземиро в новом клубе составит около 413 тысяч евро в неделю.
- Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года.
- Он провел 336 матчей, забил 31 гол и сделал 29 ассистов.
- С мадридцами хавбек выиграл 18 трофеев.