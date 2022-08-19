Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро близок к переходу в «МЮ».

По информации The Athletic, стороны договорились о трансфере 30-летнего бразильца за 60 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Зарплата Каземиро в новом клубе составит около 413 тысяч евро в неделю.