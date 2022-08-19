Жигулев прокомментировал информацию об интересе со стороны «Пари НН»

Полузащитник Илья Жигулев прокомментировал новость об интересе к нему со стороны «Пари НН».

Сообщалось, что 26-летний футболист на следующей неделе должен прибыть в расположение нижегородского клуба на просмотр.

«Интерес со стороны «Пари НН»? Я пока не хочу комментировать свое будущее», – сказал Жигулев.