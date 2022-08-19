Жигулев прокомментировал информацию об интересе со стороны «Пари НН»

Полузащитник Илья Жигулев прокомментировал новость об интересе к нему со стороны «Пари НН».
Сообщалось, что 26-летний футболист на следующей неделе должен прибыть в расположение нижегородского клуба на просмотр.
«Интерес со стороны «Пари НН»? Я пока не хочу комментировать свое будущее», – сказал Жигулев.
- 26-летний Жигулев был на просмотре в «Спартаке».
- Московский клуб отказался от услуг хавбека из-за проблем с заявкой.
- В апреле футболист покинул польский «Заглембе». С ним расторгли контракт.
Источник: Sport24