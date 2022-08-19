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    Жигулев прокомментировал информацию об интересе со стороны «Пари НН»

    Полузащитник Илья Жигулев прокомментировал новость об интересе к нему со стороны «Пари НН».

    Сообщалось, что 26-летний футболист на следующей неделе должен прибыть в расположение нижегородского клуба на просмотр.

    «Интерес со стороны «Пари НН»? Я пока не хочу комментировать свое будущее», – сказал Жигулев.

    • 26-летний Жигулев был на просмотре в «Спартаке».
    • Московский клуб отказался от услуг хавбека из-за проблем с заявкой.
    • В апреле футболист покинул польский «Заглембе». С ним расторгли контракт.

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    Источник: Sport24

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