Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Новичок «Зенита» Мантуан оценил уровень РПЛ

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался об уровне РПЛ.

    – Как вам уровень российского чемпионата?

    – Я думаю, это сложный турнир, в котором команды любят играть в силовой футбол. Прекрасно понимаю, что мне необходимо поработать над технической составляющей, чтобы приспособиться к такому контактному футболу, научиться уходить от оппонентов.

    Но, повторюсь, по первым впечатлениям уровень высок: все команды ведут серьeзную борьбу, обыграть любого соперника очень сложно.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

    Новости по теме
    Мантуан назвал четырех самых принципиальных соперников «Зенита» 2
    Мантуан: «Мой гол ЦСКА – это дар Божий, мастерство и удача»
    Агент Мантуана рассказал о готовности бразильца сыграть полный матч против «Торпедо»
    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11414

      Алексей З 2 часа назад

      Боже , спаси эту страну от дебилизма !
      Вышел на 76 минуте , забил и сейчас рассуждает о всей лиге. Ох...ть !!!
      Надо признать , что и задающий подобный вопрос редкий мудак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16581

      ilichkadr > Алексей З 2 часа назад

      Это не Мантуан рассуждает, а Bobsoccer. Густаво только кивает головой и то через раз.
      P.S. Пора уже привыкнуть к подобного рода высерам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11