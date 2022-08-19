Новичок «Зенита» Мантуан оценил уровень РПЛ

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался об уровне РПЛ.

– Как вам уровень российского чемпионата?

– Я думаю, это сложный турнир, в котором команды любят играть в силовой футбол. Прекрасно понимаю, что мне необходимо поработать над технической составляющей, чтобы приспособиться к такому контактному футболу, научиться уходить от оппонентов.

Но, повторюсь, по первым впечатлениям уровень высок: все команды ведут серьeзную борьбу, обыграть любого соперника очень сложно.