Новичок «Зенита» Мантуан оценил уровень РПЛ

Боже , спаси эту страну от дебилизма !
Вышел на 76 минуте , забил и сейчас рассуждает о всей лиге. Ох...ть !!!
Надо признать , что и задающий подобный вопрос редкий мудак.
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался об уровне РПЛ.
– Как вам уровень российского чемпионата?
– Я думаю, это сложный турнир, в котором команды любят играть в силовой футбол. Прекрасно понимаю, что мне необходимо поработать над технической составляющей, чтобы приспособиться к такому контактному футболу, научиться уходить от оппонентов.
Но, повторюсь, по первым впечатлениям уровень высок: все команды ведут серьeзную борьбу, обыграть любого соперника очень сложно.
- «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.