«Манчестер Юнайтед» и Каземиро согласовали условия контракта

Полузащитник «Реала» Каземиро близок к переходу в «МЮ».

По информации Manchester Evening News, английский клуб согласовал условия личного контракта с 30-летним бразильцем.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Каземиро за 60+10 миллионов евро. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не препятствовал переходу.

«МЮ» не успеет заявить Каземиро на ближайший матч АПЛ против «Ливерпуля», так как игроку предстоит получить рабочую визу.