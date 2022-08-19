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    «Манчестер Юнайтед» и Каземиро согласовали условия контракта

    Полузащитник «Реала» Каземиро близок к переходу в «МЮ».

    По информации Manchester Evening News, английский клуб согласовал условия личного контракта с 30-летним бразильцем.

    Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Каземиро за 60+10 миллионов евро. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не препятствовал переходу.

    «МЮ» не успеет заявить Каземиро на ближайший матч АПЛ против «Ливерпуля», так как игроку предстоит получить рабочую визу.

    • Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года.
    • Он провел 336 матчей, забил 31 гол и сделал 29 ассистов.
    • С мадридцами хавбек выиграл 18 трофеев.

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    Источник: Manchester Evening News

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