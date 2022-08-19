«Хотел закончить карьеру в «Краснодаре». Мартынович раскрыл подробности ухода из клуба

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее игравший за «Краснодар», высказался об уходе из клуба Сергея Галицкого.

– Ты провел в «Краснодаре» 12 лет. Уход из клуба – боль?

– Я переживал. Хотелось закончить там карьеру.

– Почему не закончил?

– Клуб начал двигаться в другом векторе. А я чувствовал в себе силы играть, нахожусь в нормальной форме.

Никакого недопонимания нет. В команде три защитника на контрактах: Сорокин (два с половиной года), Кайо (где-то так же), Алонсо (да, он уехал, но, скорее всего, зимой вернется – контракт до 2025-го).

А оставлять меня в 34 года – ради чего? Есть еще куча молодых: Литвинов, Бородин – хорошее поколение. «Краснодар» поступил правильно.

– Не предлагали контракт даже на минимальных условиях?

– Ни на каких. Все понимают, что весной начались финансовые трудности – но академия-то работает! Это тот момент, когда ребятам стоило дать шанс.

И смотрите: тот же Литвинов выходит в каждом туре и проявляет себя. При том, что до 25 лет защитникам особенно тяжело: ответственность высокая, должен показывать себя даже больше форвардов.

– Разве рядом не нужен вожак?

– «Краснодар» и так дал мне много. Хотя я выкладывался полностью – бывало, играл с травмой. Но почему мне должны были давать еще один контракт? За то, что я хороший парень? А почему я должен занимать чье-то место?

Я мог остаться в клубе, предлагали должность. Но вместе с тем понимали, что мне еще интересен сам футбол.