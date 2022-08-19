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    «Хотел закончить карьеру в «Краснодаре». Мартынович раскрыл подробности ухода из клуба

    Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее игравший за «Краснодар», высказался об уходе из клуба Сергея Галицкого.

    – Ты провел в «Краснодаре» 12 лет. Уход из клуба – боль?

    – Я переживал. Хотелось закончить там карьеру.

    – Почему не закончил?

    – Клуб начал двигаться в другом векторе. А я чувствовал в себе силы играть, нахожусь в нормальной форме.

    Никакого недопонимания нет. В команде три защитника на контрактах: Сорокин (два с половиной года), Кайо (где-то так же), Алонсо (да, он уехал, но, скорее всего, зимой вернется – контракт до 2025-го).

    А оставлять меня в 34 года – ради чего? Есть еще куча молодых: Литвинов, Бородин – хорошее поколение. «Краснодар» поступил правильно.

    – Не предлагали контракт даже на минимальных условиях?

    – Ни на каких. Все понимают, что весной начались финансовые трудности – но академия-то работает! Это тот момент, когда ребятам стоило дать шанс.

    И смотрите: тот же Литвинов выходит в каждом туре и проявляет себя. При том, что до 25 лет защитникам особенно тяжело: ответственность высокая, должен показывать себя даже больше форвардов.

    – Разве рядом не нужен вожак?

    – «Краснодар» и так дал мне много. Хотя я выкладывался полностью – бывало, играл с травмой. Но почему мне должны были давать еще один контракт? За то, что я хороший парень? А почему я должен занимать чье-то место?

    Я мог остаться в клубе, предлагали должность. Но вместе с тем понимали, что мне еще интересен сам футбол.

    • Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 год.
    • Он провел 268 матчей и забил 6 голов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11406

      Алексей З 1 час назад

      Нормальный адекватный парень.
      С годами стал очень медленным, это и есть главная причина.

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