«Хотел закончить карьеру в «Краснодаре». Мартынович раскрыл подробности ухода из клуба

Защитник «Рубина» Александр Мартынович, ранее игравший за «Краснодар», высказался об уходе из клуба Сергея Галицкого.
– Ты провел в «Краснодаре» 12 лет. Уход из клуба – боль?
– Я переживал. Хотелось закончить там карьеру.
– Почему не закончил?
– Клуб начал двигаться в другом векторе. А я чувствовал в себе силы играть, нахожусь в нормальной форме.
Никакого недопонимания нет. В команде три защитника на контрактах: Сорокин (два с половиной года), Кайо (где-то так же), Алонсо (да, он уехал, но, скорее всего, зимой вернется – контракт до 2025-го).
А оставлять меня в 34 года – ради чего? Есть еще куча молодых: Литвинов, Бородин – хорошее поколение. «Краснодар» поступил правильно.
– Не предлагали контракт даже на минимальных условиях?
– Ни на каких. Все понимают, что весной начались финансовые трудности – но академия-то работает! Это тот момент, когда ребятам стоило дать шанс.
И смотрите: тот же Литвинов выходит в каждом туре и проявляет себя. При том, что до 25 лет защитникам особенно тяжело: ответственность высокая, должен показывать себя даже больше форвардов.
– Разве рядом не нужен вожак?
– «Краснодар» и так дал мне много. Хотя я выкладывался полностью – бывало, играл с травмой. Но почему мне должны были давать еще один контракт? За то, что я хороший парень? А почему я должен занимать чье-то место?
Я мог остаться в клубе, предлагали должность. Но вместе с тем понимали, что мне еще интересен сам футбол.
- Мартынович выступал за «Краснодар» с 2010 по 2022 год.
- Он провел 268 матчей и забил 6 голов.