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    Мостовой назвал три клуба, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

    «Спартак» стартовал хорошо и по игре выглядит с каждым матчем всe лучше. Во многом матч с «Сочи» показал, что эти успехи неслучайны. Вполне возможно, что команда сможет побороться за медали и даже чемпионство.

    Я допускаю, что и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо» могут навязать борьбу «Зениту», который, конечно, продолжает оставаться фаворитом. Но для спартаковцев показательными будут два ближайших матча с прямыми конкурентами — «Динамо» и «Зенитом».

    Если там они покажут свои лучшие качества, то можно будет уже более уверенно говорить о борьбе за что-то серьезное», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» идет на 2-м месте.
    • Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11406

      Алексей З 1 час назад

      ЦСКА и Спартак это как на ладони , не понял как Динамо там оказалось.
      Только благодаря Смолову команда держится вверху.

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      Рейтинг: +1063

      Cubinec1989 3 часа назад

      У кого лучше работает отдел по работе с судьями тот и будет "бороться за чемпионство"

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