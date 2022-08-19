Мостовой назвал три клуба, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской интриге в РПЛ.

«Спартак» стартовал хорошо и по игре выглядит с каждым матчем всe лучше. Во многом матч с «Сочи» показал, что эти успехи неслучайны. Вполне возможно, что команда сможет побороться за медали и даже чемпионство.

Я допускаю, что и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо» могут навязать борьбу «Зениту», который, конечно, продолжает оставаться фаворитом. Но для спартаковцев показательными будут два ближайших матча с прямыми конкурентами — «Динамо» и «Зенитом».

Если там они покажут свои лучшие качества, то можно будет уже более уверенно говорить о борьбе за что-то серьезное», – сказал Мостовой.