Мостовой считает рискованным переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил перспективы Артема Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».

«Вопрос, готов ли он ментально переезжать. Всe-таки человек за границей никогда раньше не выступал, и тут вдруг в 34 года перебраться в другую страну – непросто. Даже рискованно. Именно в плане быта.

Я могу об этом говорить, поскольку сам 15 лет играл за рубежом. Но мы уезжали в 20. С точки зрения футбола он всe правильно сделал. Лучше Турция, чем ничего.

В 34 года в наши времена ехали в Саудовскую Аравию, Японию, Катар. Там уровень пониже и есть деньги. А сейчас в России можно заработать хорошо, а потом отправиться выступать в нормальный чемпионат», – сказал Мостовой.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.

Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой