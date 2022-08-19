Мостовой считает рискованным переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил перспективы Артема Дзюбы в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».
«Вопрос, готов ли он ментально переезжать. Всe-таки человек за границей никогда раньше не выступал, и тут вдруг в 34 года перебраться в другую страну – непросто. Даже рискованно. Именно в плане быта.
Я могу об этом говорить, поскольку сам 15 лет играл за рубежом. Но мы уезжали в 20. С точки зрения футбола он всe правильно сделал. Лучше Турция, чем ничего.
В 34 года в наши времена ехали в Саудовскую Аравию, Японию, Катар. Там уровень пониже и есть деньги. А сейчас в России можно заработать хорошо, а потом отправиться выступать в нормальный чемпионат», – сказал Мостовой.
- Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
- Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.
Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой