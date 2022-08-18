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    «Динамо» выиграло конкуренцию за Майсторовича у клубов из Италии, Испании и Германии

    Александар Важич, агент новичка «Динамо» Милана Майсторовича, прокомментировал переход защитника в московский клуб.

    «Мы гордимся тем, что стали частью такого великого клуба, как «Динамо». Вы можете быть уверены, что игрок отдаст 110% своих сил ради успеха клуба.

    У «Динамо» великая история, Клуб является одним из самых популярных, поэтому все близкие Милана, и игроки, и его семья и я очень хотели, чтобы он играл в «Динамо»!

    Несмотря на предложения из Италии, Испании и Германии, я очень хотел, чтобы Милан играл именно в «Динамо», – сказал Важич.

    • Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в Сербии.
    • Майсторович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
    • Его команда дошла до 1/2 финала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      Снег 1 час назад

      Дебилы - его никто всерьёз не собирался покупать, ненужный товар...Помоешники выиграли конкуренцию, тьфу, бл.....!17 лет - что он может сейчас...Мученики за НАРОДНЫЕ деньги, твари вы...

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      Рейтинг: +99

      Miru mir 2 часа назад

      Ну и дурак Майсторович.Живет в Европе а выбрал антиевропу ))) Забудь о еврокубках глупыш.

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