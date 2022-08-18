«Динамо» выиграло конкуренцию за Майсторовича у клубов из Италии, Испании и Германии

Александар Важич, агент новичка «Динамо» Милана Майсторовича, прокомментировал переход защитника в московский клуб.

«Мы гордимся тем, что стали частью такого великого клуба, как «Динамо». Вы можете быть уверены, что игрок отдаст 110% своих сил ради успеха клуба.

У «Динамо» великая история, Клуб является одним из самых популярных, поэтому все близкие Милана, и игроки, и его семья и я очень хотели, чтобы он играл в «Динамо»!

Несмотря на предложения из Италии, Испании и Германии, я очень хотел, чтобы Милан играл именно в «Динамо», – сказал Важич.