«Динамо» выиграло конкуренцию за Майсторовича у клубов из Италии, Испании и Германии

Александар Важич, агент новичка «Динамо» Милана Майсторовича, прокомментировал переход защитника в московский клуб.
«Мы гордимся тем, что стали частью такого великого клуба, как «Динамо». Вы можете быть уверены, что игрок отдаст 110% своих сил ради успеха клуба.
У «Динамо» великая история, Клуб является одним из самых популярных, поэтому все близкие Милана, и игроки, и его семья и я очень хотели, чтобы он играл в «Динамо»!
Несмотря на предложения из Италии, Испании и Германии, я очень хотел, чтобы Милан играл именно в «Динамо», – сказал Важич.
- Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в Сербии.
- Майсторович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
- Его команда дошла до 1/2 финала.
Источник: «РБ Спорт»