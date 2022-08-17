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    Кержаков может сменить Бородюка в «Торпедо»

    Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков может возглавить «Торпедо». Этого ждут футболисты команды.

    «Уже второй человек мне называет фамилию футболистов, которые ждут прихода на пост главного тренера «Торпедо» Александра Кержакова. Без фамилий, подставлять ни кого не хочу, хотя даже знаю, кто звонил этим игрокам. И, естественно, знаю этих игроков.

    Схема простая: убирают президента Дениса Маслова, клуб возглавляет Илья Геркус – и приглашает Кержа. Нет гарантий, что эту линию продавят, есть, как обычно, и другие варианты, но подобный сценарий вероятен», – написал источник.

    • «Торпедо» играет в РПЛ впервые за 7 лет.
    • Команда идет без побед и в зоне вылета.
    • Кержаков летом покинул «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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