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    Геркус станет президентом «Торпедо». Он приводил «Локо» к чемпионству («Чемпионат»)

    «Торпедо» ждут кадровые изменения. Клуб должен покинуть президент Денис Маслов.

    «Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключeн вариант, что уйдeт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», – сказал источник.

    Также есть большая вероятность отставки главного тренера Александра Бородюка.

    • До «Торпедо» Геркус возглавлял «Локомотив».
    • При Геркусе «Локомотив» брал РПЛ и Кубок России.
    • «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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