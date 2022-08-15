Геркус станет президентом «Торпедо». Он приводил «Локо» к чемпионству («Чемпионат»)

«Торпедо» ждут кадровые изменения. Клуб должен покинуть президент Денис Маслов.
«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключeн вариант, что уйдeт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», – сказал источник.
Также есть большая вероятность отставки главного тренера Александра Бородюка.
- До «Торпедо» Геркус возглавлял «Локомотив».
- При Геркусе «Локомотив» брал РПЛ и Кубок России.
- «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.
Источник: «Чемпионат»