Геркус станет президентом «Торпедо». Он приводил «Локо» к чемпионству («Чемпионат»)

«Торпедо» ждут кадровые изменения. Клуб должен покинуть президент Денис Маслов.

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключeн вариант, что уйдeт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», – сказал источник.

Также есть большая вероятность отставки главного тренера Александра Бородюка.