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  • Геркус станет президентом «Торпедо». Он приводил «Локо» к чемпионству («Чемпионат»)

Геркус станет президентом «Торпедо». Он приводил «Локо» к чемпионству («Чемпионат»)

15 августа 2022, 17:47
2

«Торпедо» ждут кадровые изменения. Клуб должен покинуть президент Денис Маслов.

«Ожидается, что президент клуба Денис Маслов покинет клуб. Также не исключeн вариант, что уйдeт и спортивный директор Максим Ляпин. Главой «Торпедо» в таком случае станет Илья Геркус, который летом занял пост директора по стратегическому развитию», – сказал источник.

Также есть большая вероятность отставки главного тренера Александра Бородюка.

  • До «Торпедо» Геркус возглавлял «Локомотив».
  • При Геркусе «Локомотив» брал РПЛ и Кубок России.
  • «Торпедо» идет в зоне вылета РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо Локомотив Геркус Илья
Комментарии (2)
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Ziklop
1660580858
у торпеды много денег стало.
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Красногорск_Фан
1660582569
А вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь (с). Где бюджет Локо и где бюджет Торпеды. Кто пойдет под Геркуса кроме сбитых летчиков и жителей загорелых стран.
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