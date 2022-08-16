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    «Амкал» сегодня сыграет в Кубке России. Ставьте на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»

    «Амкал» встретится с «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

    Любительская команда «Амкал» впервые сыграет в профессиональном турнире. Соперник – клуб «Зоркий» из Красногорска, выступающий во Второй лиге России.

    «Амкал» и 2DROTS пригласили на Кубок в качестве медийных команд.

    Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?

    Коэффициенты на матч:

    • победа «Зоркого» – 1,70
    • победа «Амкала» – 3,70
    • обе забьют – 1,45

    Компания «Фонбет» предлагает приятный подарок: поставить на игру можно с фрибетом 2000 рублей, чтобы смотреть футбол было еще интереснее!

    Трансляцию матча можно посмотреть здесь.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2020

      АЛЕКС 58 28 минут назад

      Результат будет такой,какой выгоден.Как говорит гена орлов-А судья ТАК видит этот момент!

      0
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      Рейтинг: +14832

      Fusballer 56 минут назад

      Зоркому победы над недоамкаром!

      3
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      Рейтинг: +5043

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ставки зло. Зоркий вперед ! Хотя на матч тв уже расписан наперед показ матчей амкала в кубке. Судейки помогут.

      3
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      Рейтинг: +4332

      Enter2006 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Зоркий вперед! Красногорск - вперёд! Удачи Вам, друзья!!! Соседи тоже за вас!!!

      3
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