«Амкал» сегодня сыграет в Кубке России. Ставьте на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»

«Амкал» встретится с «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.

Любительская команда «Амкал» впервые сыграет в профессиональном турнире. Соперник – клуб «Зоркий» из Красногорска, выступающий во Второй лиге России.

«Амкал» и 2DROTS пригласили на Кубок в качестве медийных команд.

Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?

Коэффициенты на матч:

победа «Зоркого» – 1,70

победа «Амкала» – 3,70

обе забьют – 1,45

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Трансляцию матча можно посмотреть здесь.