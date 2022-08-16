«Амкал» сегодня сыграет в Кубке России. Ставьте на матч с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»

«Амкал» встретится с «Зорким» в 1-м раунде Кубка России.
Любительская команда «Амкал» впервые сыграет в профессиональном турнире. Соперник – клуб «Зоркий» из Красногорска, выступающий во Второй лиге России.
«Амкал» и 2DROTS пригласили на Кубок в качестве медийных команд.
Почему в Кубке России сыграют команды блогеров 2DROTS и «Амкал»? Это нормально?
Коэффициенты на матч:
- победа «Зоркого» – 1,70
- победа «Амкала» – 3,70
- обе забьют – 1,45
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Трансляцию матча можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»