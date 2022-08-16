Каррера оценил перспективы Дзюбы в случае перехода в «Адана Демирспор»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Думаю, Дзюба сделает правильный выбор, если перейдет в «Адана Демирспор». Ему есть что доказывать. Артем сейчас невероятно мотивирован, чтобы приносить результат и показать себя.
Турция – новый вызов в карьере Дзюбы. Будет любопытно посмотреть на него там», – сказал Каррера.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- С 12 июля Артем тренировался с «Рубином».
Источник: Sport24