Каррера оценил перспективы Дзюбы в случае перехода в «Адана Демирспор»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Думаю, Дзюба сделает правильный выбор, если перейдет в «Адана Демирспор». Ему есть что доказывать. Артем сейчас невероятно мотивирован, чтобы приносить результат и показать себя.

Турция – новый вызов в карьере Дзюбы. Будет любопытно посмотреть на него там», – сказал Каррера.