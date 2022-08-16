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    Каррера оценил перспективы Дзюбы в случае перехода в «Адана Демирспор»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном переходе экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

    «Думаю, Дзюба сделает правильный выбор, если перейдет в «Адана Демирспор». Ему есть что доказывать. Артем сейчас невероятно мотивирован, чтобы приносить результат и показать себя.

    Турция – новый вызов в карьере Дзюбы. Будет любопытно посмотреть на него там», – сказал Каррера.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • С 12 июля Артем тренировался с «Рубином».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +193

      Аден 17 минут назад

      дЗюблу в чемпионат эстонии само то будет. дЗюбло уже ходить то ели может, какой ему чемп Турции.

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