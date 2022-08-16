Дзюба близок к переходу в клуб Балотелли и Ракицкого

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации «СЭ», 33-летний форвард близок к переходу в «Адана Демирспор». Турецкий клуб сделал Дзюбе официальное предложение.
Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта в ближайшие дни.
- В «Адана Демирспор» играет экс-одноклубник Дзюбы Ярослав Ракицкий и нападающий Марио Балотелли.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
- Артем тренировался с «Рубином» с 12 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»