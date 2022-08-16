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    Дзюба близок к переходу в клуб Балотелли и Ракицкого

    Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    По информации «СЭ», 33-летний форвард близок к переходу в «Адана Демирспор». Турецкий клуб сделал Дзюбе официальное предложение.

    Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4315

      Enter2006 3 часа назад

      Даже такие же цвета выбрал в символике Адана, сине-бело-голубые. Ну удачи! ))

      0
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      Рейтинг: +764

      Сделаны из Дерева 3 часа назад

      газпром тв вброс дал?

      0
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