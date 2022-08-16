Дзюба близок к переходу в клуб Балотелли и Ракицкого

Нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации «СЭ», 33-летний форвард близок к переходу в «Адана Демирспор». Турецкий клуб сделал Дзюбе официальное предложение.

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сделка может быть закрыта в ближайшие дни.